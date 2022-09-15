Менее 200 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане

В столице выявлено 33 случая, в Карагандинской области – 27, в Акмолинской области – 19, в Костанайской области – 19, в Алматы – 15, в Западно-Казахстанской области – 15, в Павлодарской области – 10, в Северо-Казахстанской области – 8, в Улытауской области – 6, в Мангистауской области – 6, в Восточно-Казахстанской области – 5, в Актюбинской области – 4, в Атырауской области – 4, в Жетысуской области – 2, в Шымкенте – 1, в Алматинской области – 1, в Абайской области – 1, в Жамбылской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Кызылординской и Туркестанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

Также за сутки зарегистрировано 4 случая коронавирусной пневмонии.

Летальных исходов ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 15 сентября лечение продолжают получать 14 869 человек (14 659 КВИ+ и 210 КВИ-), из них в стационарах лечатся 218 заболевших, на амбулаторном уровне – 14 651. В тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.