Чемпионат мира по хоккею готов провести Казахстан в 2027 году – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом заявил о готовности Казахстана провести в 2027 году Чемпионат мира по хоккею, сообщает Акорда.

Они обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в нашей стране. По словам Токаева, в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

«Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года», - говорится в сообщении.

Люк Тардиф считает, что у Казахстана есть вся необходимая инфраструктура для проведения международных состязаний самого высокого уровня.