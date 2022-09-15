К строительству АЭС в Казахстане привлекут пул международных инвесторов

У правительства Казахстана уже есть понимание по строительству атомной станции в стране. В частности, проект будет реализован международным пулом инвесторов, которые предлагают лучшие решения, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

«Прогнозно-энергетический баланс показал необходимость строительства АЭС мощностью до 2400 мегаватт уже к 2032 году. Поэтому под руководством правительства фонд приступил к реализации данного проекта», - сообщил Саткалиев.

Он добавил, что в целом у «Самрук-Казына» и министерства энергетики сформировалось мнение, что «данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов», который будет «максимально учитывать все лучшие технологии».

«В качестве поставщиков так называемого ядерного «острого» рассматриваются предложения “Росатома”, CNNC (China National Nuclear Corporation – В.) – это китайская компания, KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power – В.) – это корейская компания, французская EDF (Électricité de France – В.). У каждого из этих решений есть свои плюсы и свои минусы, опыт реализации, в том числе, международных проектов», - пояснил Саткалиев.

По генерирующему оборудованию основными поставщиками рассматриваются американская компания General Electric, китайская компания CNNC и корейская KHNP.

«То есть, скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применяться при строительстве АЭС», - уточнил он.

Что касается основного вспомогательного оборудования, здесь огромный опыт, по словам главы фонда, у немецких, шведских компаний, в частности, Siemens, а также других групп компаний, в том числе, французской «Фромотон». В части технического надзора над строительством крупных проектов Казахстан видит самый эффективный опыт и очень высокий уровень компетенций у Франции.

«Но, конечно, мы видим, что и другие международные компании, в том числе, инжиниринговые, примут участие в данном процессе. Окончательное решение будет приниматься правительством», - сказал Саткалиев.

Он добавил, что по каждому вышеперечисленному решению есть как плюсы, так и минусы, главное понимать, что в Казахстане должны быть установлены самые надежные технологии, и при принятии решения нужно исходить именно из того, «что это очень сложный энергетический объект, связанный с использованием уранового сырья». Поэтому, по словам Саткалиева, к компаниям должны применяться требования безопасности технологий, а также их опыт внедрения реакторов в мире.