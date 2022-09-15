Казахстан продолжит оказывать поддержку деятельности съезду лидеров мировых и традиционных религий
Духовные лидеры внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира, считает Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Власть

Духовные лидеры могут и обязаны настаивать на одновременном и взаимно дополняющем развитии технологий, науки и духовности, а также внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира. В свою очередь Казахстан продолжит оказывать поддержку деятельности Съезду лидеров мировых и традиционных религий, заявил в четверг в ходе церемонии закрытия VII Съезда президент Касым-Жомарт Токаев.

«Одной из самых важных тем было, каким образом преодолеть неравенство во всех его проявлениях, потому что неравенство является источником национальных разночтений и глобального раздора. Также особый акцент был сделан на цифровых и гендерных вопросах, на важности образования, на устранении социального неравенства. Еще одной фундаментальной целью было нахождение путей для выявления баланса между экономическим ростом и духовным и моральным прогрессом. Убежден, что религиозные лидеры могут и обязаны настаивать на одновременном и взаимно дополняющем развитии технологий, науки и духовности», - заявил Токаев.

Он также убежден, что духовные лидеры могут и внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира и достижение большего благополучия, благосостояния для всего человечества. По мнению президента, декларация, принятая участниками съезда, охватывает фундаментальные вопросы и может использоваться в качестве инструкции и подспорья международными организациями и политиками во всем мире.

«Наша задача теперь – последовательно продвигать идеи данной декларации. Я также полагаю, что необходимо разработать концепцию развития съезда лидеров мировых и традиционных религий на период с 2023 до 2033 годы. Данная концепция должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления влияния нашего форума. Последовательно реализуя приоритеты внешней и внутренней политики, Казахстан будет оказывать поддержку деятельности съезда», - пообещал Токаев.

Он также подчеркнул, что задача участников съезда заключается в том, чтобы обеспечивать и продвигать открытый диалог между цивилизациями и укреплять мир и стабильность. В целом, добавил он, в ходе прошедших двух дней озвучены важные идеи и выработаны «интересные предложения по самым злободневным проблемам». Но самое важное, что участники съезда уделили большое внимание укреплению мира и доверию между религиями и народами, однозначно осудили политику силы и язык насилия, которые «вносят вклад во взаимное отчуждение народов, подрыв государственности и разрыв международных связей».

«Сегодня, как никогда ранее, очень важно правильно использовать миротворческий потенциал религий, чтобы объединять усилия духовных авторитетов в поисках долгосрочной стабильности. Все религии основаны на гуманитарных идеалах, признании важности верховенства ценности человеческой жизни и стремление к миру и созиданию. Эти фундаментальные принципы должны быть отражены не только в духовной сфере, но также и в социально-экономическом развитии различных государств международной политики в целом», - резюмировал глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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