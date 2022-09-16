Дополнительных затрат на переименование также не потребуется
Жителям столицы не нужно срочно менять документы из-за переименования города – Минюст

Тамара Вааль, Власть

Жителям столицы на придется в срочном порядке менять документы в связи с возвращением городу названия Астана, заявил в пятницу в ходе совместного заседания палат парламента министр юстиции Канат Мусин.

«Гражданам нет необходимости менять документы. Если будет указано прежнее название, то он (документ – В.) будет считаться действительным. ЦОНы будут принимать документы граждан в прежнем режиме», - заверил Мусин.

Касательно финансовых затрат на переименование, то, по словам главы Минюста, городской маслихат заверил, что их не будет.

«Не будет необходимости в срочном порядке менять названия улиц, вывесок. Эти процессы будут проходить в планом режиме, в зависимости от запланированных бюджетных средств», - отметил Мусин.

Он также подчеркнул, что сегодня документооборот производится в электронном формате, поэтому «в связи с этим дополнительных расходов не будет».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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