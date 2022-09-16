Развивать контакты с талибами предложил Мирзиёев странам ШОС

Ужесточение санкционной политики и дальнейшая изоляция нынешней власти Афганистана неизбежно приведут к усилению радикализации внутри страны и превратят это государство в плацдарм для террористических организаций, заявил в пятницу в ходе заседания совета глав государств – членов ШОС президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В этой связи он выступил за развитие конструктивных контактов с Кабулом и предложил создать фонд гуманитарной поддержки Афганистану.

«Афганский народ как никогда нуждается в нашей добрососедской помощи. Мы не должны повторить ошибки прошлого и оставить Афганистан один на один с его проблемами. Ужесточение санкционной политики и дальнейшая изоляция нынешних властей Афганистана неизбежно приведут к усилению радикализации внутри страны и превращение ее в плацдарм для террористических организаций. В этой связи выступаем за развитие конструктивных контактов с Кабулом для выполнения ранее принятых временными властями международных обязательств, в том числе в области прав женщин и детей», - заявил Мирзиеев.

Кроме того, он предложил совместно учредить специальный фонд гуманитарной поддержки Афганистана в городе Термез на узбекско-афганской границе, задействовать современную инфраструктуру созданного там международного транспортного логистического хаба. Средства фонда, словам Мирзиеева, будут направляться на преодоление социального кризиса в этой стране, а также реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.

В целом, подчеркнул он, среди ключевых приоритетов ШОС должно оставаться усиление координации в содействии установлению мира и социального экономического становления Афганистана.