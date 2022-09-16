Казахстан готов и впредь поддерживать Пакистан, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Самарканде провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Он еще раз выразил соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями, напомнил, что Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим и подтвердил готовность и впредь поддерживать эту страну.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Токаев также подчеркнул, что Казахстан и Пакистан «установили прочное партнерство и содержательный политический диалог, а также активно работают над расширением торгово-экономических и транспортно-логистических связей».

В свою очередь Шахбаз Шариф выразил признательность за оказанную поддержку его страны в это сложное время и высказал готовность укреплять многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.