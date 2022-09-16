Ранее были задержаны еще два активиста, их обвиняют «в посягательстве на конституционный строй Узбекистана»
В Алматы задержали активистку каракалпакской диаспоры Райсу Худайбергенову
Фото представлено активистом Акылбеком Муратбаем

В пятницу вечером в пригороде Алматы была задержана ещё одна активистка каракалпакской диаспоры Райса Худайбергенова. Задержание произошло в медицинском центре, где она работает врачом-кардиологом. Ее подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана), как и двух ранее задержанных активистов. Об этом Власти сообщил один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай.

«В 18:30 она мне позвонила с работы и сказала, что у нее на приеме пациенты, но зашли люди и сказали ей проехать с ними. Я списался с адвокатами, которые сейчас взялись за защиту ранее арестованных Кошкарбая Торемуратова и Жангельды Жаксымбетова. Адвокат сказал, что не будем сопротивляться, будем действовать в рамках закона. Позже позвонила ассистент Худайбергеновой и сообщила, что ее забрали три человека. Один сотрудник представился, двое не представились, но сказали, что из Узбекистана. Я это специально переспросил у нее», - сказал Муратбай.

По словам Муратбая, Райсу Худайбергенову обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана).

Ранее 14 сентября по этой же статье в Алматы были задержаны активисты каракалпакской диаспоры Кошкарбай Торемуратов и Жангельды Жаксымбетов. По информации Акылбека Муратбая, накануне обоим продлили срок содержания до 40 суток.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

Ранее в Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции радио "Азаттык" тогда сообщили, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.

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