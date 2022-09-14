Двух активистов каракалпакской диаспоры задержали в Алматы

Накануне в Алматы были задержаны активисты каракалпакской диаспоры Кошкарбай Торемуратов и Жангельды Жаксымбетов. Их обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовлении, распространении и демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку (статья 244/1 УК Узбекистана), сообщил Власти один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай.
«Жангельды задержали вчера часов в 7-8 вечера. С работы забрали. Кошкарбая забрали из дома в 10 ночи. Через час он перезвонил супруге и сообщил, что он в ИВС города Алматы. И ему инкриминируют эти две статьи. Приехали с Узбекистана сотрудники спецслужб. Это те же сотрудники, которые запрашивали нас в июле, когда протесты были. Я тоже вызывался на допросы. Более менее активных участников диаспоры тогда вызывали», - сказал Муратбай.
Он связывает эти задержания с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
В пресс-службе департамента полиции Алматы не ответили на звонки Власти.
1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в конституцию, представленных президентом Шавкатом Мирзиеевым. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.
4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.
Ранее в Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции радио "Азаттык" тогда сообщили, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.