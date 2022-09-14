Двух активистов каракалпакской диаспоры задержали в Алматы

Накануне в Алматы были задержаны активисты каракалпакской диаспоры Кошкарбай Торемуратов и Жангельды Жаксымбетов. Их обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовлении, распространении и демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку (статья 244/1 УК Узбекистана), сообщил Власти один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай.

«Жангельды задержали вчера часов в 7-8 вечера. С работы забрали. Кошкарбая забрали из дома в 10 ночи. Через час он перезвонил супруге и сообщил, что он в ИВС города Алматы. И ему инкриминируют эти две статьи. Приехали с Узбекистана сотрудники спецслужб. Это те же сотрудники, которые запрашивали нас в июле, когда протесты были. Я тоже вызывался на допросы. Более менее активных участников диаспоры тогда вызывали», - сказал Муратбай.

Он связывает эти задержания с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

В пресс-службе департамента полиции Алматы не ответили на звонки Власти.