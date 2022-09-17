Легализация автомобилей с иностранной регистрацией будет упрощена

Министерство внутренних дел Республики Казахстан обещает упростить легализацию автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Казтаг. Нужно будет оплатить только сбор за первичную регистрацию, утильсбор взымать не будут. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Автомобили, ввезенные в Казахстан после 1 сентября, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях.

Напоминаем, что президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. «Разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка Т200-250 тыс.», - цитирует Казтаг МВД.

В министерстве заверили, что утильсбор при легализации оплачиваться не будет. В ведомстве уточнили, что поправки в кодексы вступят в силу с января 2023 года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября этого года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей.

«Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление правительства», - добавили в министерстве.

Отмечается, что под легализацию не попадут «криминальные» и нерастаможенные автомобили. При этом требований по возрасту и экологическому классу не будет. По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства.

В МВД уточнили, что никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Как заверили полицейские, «сейчас для правительства приоритетной задачей является исполнение поручения главы государства по легализации автомобилей».

В пятницу, 16 сентября, в Астане протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами.