Жасарал Куанышалин намерен участвовать в президентских выборах

Журналист и оппозиционер Жасарал Куанышалин написал пост , в котором сообщил о том, что он собирается участвовать в президентских выборах и ищет республиканское общественное объединение, которое могло бы выдвинуть его кандидатуру.

«В связи с тем, что на следующей неделе будет объявлена дата досрочных президентских выборов, я заявляю о намерении участвовать в президентских выборах. Как вы знаете, только республиканские общественные объединения с не менее 9 филиалами по всей стране могут выдвигать кандидата в президенты. Я обращаюсь к руководству таких организаций с просьбой выйти на контакт, чтобы обсудить вопрос выдвижения моей кандидатуры», - написал Куанышалин.

Жасарал Куанышалин – журналист, оппозиционер, в 2006 году был осужден на два года тюрьмы по обвинению в посягательстве на честь и достоинство президента Казахстана. Он был освобожден в зале суда по амнистии.