Казахстан ввел временный запрет на вывоз угля

Министерство индустрии и инфраструктурного развития 14 сентября приняло приказ об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи», - сообщили в министерстве.

Здесь отметили, что решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 гг. и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.