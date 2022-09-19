В Астане начинается суд по делу Кайрата Сатыбалды

По информации пресс-службы, судебный процесс начнется 20 сентября в 15:00.

24 августа Антикоррупционная служба сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере. Всего по делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое − под домашним арестом. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более $500 млн.

В отношении Сатыбалды дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 млрд тенге, или более $900 млн, в антикоррупционной службе отмечали, что они будут возвращены государству «в ближайшее время».