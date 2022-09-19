Повысить зарплату сотрудникам «Казпочты» обещают в 2023 году

Председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев на брифинге в понедельник заявил , что после забастовки сотрудников алматинского филиала была организована рабочая группа, куда вошли представители компании, профсоюза и инициативной группы из числа работников почты. Помимо этого, до конца года будут проведены ремонтные работы в тех отделениях, где условия труда не соответствуют требованиям, также будут выплачиваться премиальные по праздникам и повышена зарплата в 2023 году.

«Эти проблемные моменты нам известны. Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая рассмотрит все отраженные в протоколе требования инициативной группы. В состав рабочей группы включены двое управляющих директоров компании, представитель профсоюза, а также два представителя инициативной группы. Данная группа приступила к работе. Через две недели я планирую встретиться с работниками филиала, по итогам завершения работы рабочей группы», - говорит Саудабаев.

Также он заявил, что в настоящее время в компании формируется бюджет на 2023 год. В нем будут заложены средства на увеличение зарплат производственного персонала. Утверждение бюджета ожидается ориентировочно в конце октября - начале ноября.

Кроме того, Саудабаев пообещал, что будут выплачиваться премиальные по праздникам. К профессиональному празднику 9 октября будет выплачена единовременная премия. Размер премиальных на данный момент определяют с учетом финансового положения компании.

По словам Саудабаева, компания имеет 2 750 отделений, 70% из которых находятся в сельской местности. И в большинстве из них требуется ремонт. На данный момент компания проводит работу для изыскания средств, чтобы к концу года, по заверения предправления, провести ремонт в тех отделениях, где условия труда не соответствуют требованиям работников.

В компании также наблюдается нехватка работников, из-за чего часть сотрудников выполняет несколько функций. Компания проведет анализ соблюдения выплат за совмещение и факты привлечения работников на переработки свыше 12 часов в месяц.

1 февраля в «Казпочте» подняли зарплату производственному персоналу в среднем на 20%, а работникам с минимальной зарплатой - на 25% (с 70 тыс. до 90 тыс. тенге). Также были повышены ставки пеших курьеров и выплаты за разъездной характер работы, изысканы средства на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников и их детям в детско-оздоровительные лагеря.

16 сентября в Алматы около сотни работников «Казпочты» вышли на забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Тогда они сообщали, что их зарплата варьируется от 70 до120 тыс. тенге, и этого не хватает для жизни. Помимо этого они были недовольны состоянием зданий отделений и переработками.