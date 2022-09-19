Генпрокуратура Казахстана сообщила о возврате из-за рубежа свыше $170 млн

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что за период работы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов «достигнуты определенные результаты», в частности государству возмещен ущерб и возвращены активы более чем на 520 млрд тенге.

«На сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно: порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций – 173 млн долларов США; по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге; более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас комиссия «проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции», и продолжает совместно с квазигосударственным сектором работу по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.

А для открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запускается веб-сайт комиссии.