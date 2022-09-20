За сутки в Казахстане выявлено 64 новых случая коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

В Астане – 15 новых случаев, в Алматы – 14, в Карагандинской области – 6, в Костанайской области – 5, в Атырауской области – 4, в Западно-Казахстанской области – 3, в Улытауской области – 3, в Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Павлодарской областях – по 2 случая.

Не зарегистрировано новых случаев в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.

Новых случаев коронавирусной пневмонии не выявлено.

На 20 сентября лечение получают 12 997 человек (12 781 КВИ+ и 216 КВИ-), из них в стационарах остается 171 заболевший, амбулаторно лечатся 12 826 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.