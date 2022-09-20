В отношении «Яндекс.Такси» ведется новое расследование из-за высоких цен на поездки. Как сообщает «Казинформ» со ссылкой на алматинский департамент агентства по защите и развитию конкуренции, в январе было начато расследование по признакам координации экономической деятельности, теперь же – по факту монопольного положения на рынке.

В департаменте напомнили, что 18 января было начато расследование в отношении ТОО «Яндекс Такси.Корп» по признакам координации экономической деятельности, запрещенной пунктом 5 статьи 169 Предпринимательского кодекса. А 25 июля это расследование было приостановлено в в связи с началом другого расследования – теперь уже по признакам установления монопольно высокой цены, запрещенной подпунктом 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса.

«Согласно пункту 1 статьи 175 Кодекса монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или сопоставимом товарном рынке», - пояснили в ведомстве.

О результатах вышеуказанных расследований будет сообщено дополнительно.