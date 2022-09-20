ОАЭ заинтересованы в совместных с Казахстаном проектах по производству сахара и молочной продукции

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с заместителем премьер-министра – министром администрации президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном. По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов о сотрудничестве, сообщается на сайте Рrimeminister.kz .

«Объединенные Арабские Эмираты – основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной», — подчеркнул Смаилов.

По итогам 2021 года взаимный товарооборот составил $709 млн с увеличением почти на 50% по сравнению с предыдущим годом. Глава правительства Казахстана назвал это «впечатляющим результатом», но уверен, что можно «приложить совместные усилия по дальнейшему расширению номенклатуры взаимной торговли».

Он также отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43% и достиг $250 млн. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

«Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам. Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям», — подчеркнул Смаилов.

В этой связи на рассмотрение шейху был передан перечень перспективных инвестиционных проектов на общую сумму более $6,5 млрд. При этом Смаилов акцентировал внимание на пяти наиболее крупных проектах в промышленности, энергетике, банковском секторе и сельском хозяйстве, в том числе по созданию совместного венчурного фонда, строительству сахарного завода и запуску производства кальцинированной соды. Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.