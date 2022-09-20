Напавший требует $2 млн и вертолет
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В «Банке Грузии» в Кутаиси остаются в заложниках 12 человек
фото newsgeorgia.ge

Сегодня утром в Кутаиси совершено нападение на одно из отделений «Банка Грузии». В заложниках у вооруженного преступника остаются 12 человек, он требует $2 млн и вертолет, сообщает портал Palitra News.

Согласно заявлению МВД, начато расследование по факту нападения на отделение «Банка Грузия», террористического акта, захвата заложников в целях терроризма, а также незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

«Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в Кутаиси на проспекте Шота Руставели и проводят оперативно-розыскные мероприятия», - отметили в МВД.

Установлено, что вооруженный человек ворвался в отделение банка и взял в заложники несколько человек с целью получения крупной суммы денег. По данным МВД, на данный момент в здании остаются заложниками 12 человек, двое заложников были освобождены.

Как сообщают грузинские СМИ, вооруженный мужчина требует $2 млн, машину, вертолет, российский флаг. В здании филиала банка, предположительно, заложено взрывное устройство, заминированы входные двери. Похожие на взрывчатку устройства закреплены и на камуфляже грабителя. Вооруженный мужчина угрожает взорвать бомбу, если через полтора часа не будут выполнены его требования, пишет информационный портал «Новости - Грузия».

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