Единый платеж из фонда оплаты труда для малого и микробизнеса внедрят в Казахстане

Очередные поправки в Налоговый кодекс, которые в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис, предусматривают внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки.

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя поправки, в настоящее время из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Документом же предлагается эти платежи объединить в один. Единый платеж для субьектов микро- и малого бизнеса планируют ввести с 1 января 2023 года. Ставка с 1 января 2023 будет 21,5% и увеличится до 26,3% к 2027 году. Куантыров отметил, что единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Таким образом, поправки снизят нагрузку за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы.

«Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку», - отметил министр.

Кроме этого, поправки предусматривают дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина Казахстана в зависимости от количества страниц, снижение госпошлины в два раза для детей, исключение налоговых рисков при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

«В реализацию поручений главы государства предлагается введение принципа должной осмотрительности. Субъекты бизнеса будут проверять добросовестность своих контрагентов, тем самым проявляя должную осмотрительность. Предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера», - добавил Куантыров.

Вместе с тем предлагается уменьшить НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. А для стимулирования производства сахара предлагается освобождать от НДС импорт сахара – сырца тростникового и продлить срока действия льготы по НДС для производителей сахара, сообщил глава Миннацэкономики.

Еще одна норма, по словам министра, касается укрупнения электрических сетей.

«Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией», - проинформировал Куантыров.

В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа, в сфере гражданской авиации исключаются сборы за выдачу сертификатов, также предлагается расширить применение нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов.

Помимо этого, проекты законов «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» предусматривают также, что в связи с созданием Конституционного суда предлагается установить госпошлину при обращении в Конституционный суд и освобождать от нее социально уязвимые слои населения; с 2024 года упраздняется ведение госбаланса – запасы будут оцениваться по новой системе, также предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.