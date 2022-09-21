Человеческий фактор не исключается
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Природный фактор возникновения лесного пожара в Костанайской области не рассматривается – МЧС
фото МЧС

Министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин сообщил, что следствие выяснит точные причины возникновения пожара в Костанайской области, но природный фактор исключается, передает «Казинформ».

«Сейчас прокуратура расследует уголовное дело по нескольким статьям: неосторожное обращение, умышленный поджог. Конкретных виновных лиц определят в ходе следственных мероприятий. Никаких снарядов, стрельб – ничего не было», - сказал Ильин.

Он добавил, что не исключается человеческий фактор, но природный фактор не рассматривается.

«По сообщениям “Казгидромет”, грозовых разрядов, сухих гроз не было в том районе. Одна из версий – все-таки человеческий фактор. Причины определит следствие», - заключил Ильин.

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