Он заявил о неотложных шагах по защите безопасности
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Путин объявил о частичной мобилизации в России
фото ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В своем обращении в среду по ситуации на Донбассе он заявил, что необходимы неотложные шаги по защите суверенитета и безопасности России.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», - заявил Путин.

Он добавил, что указ о мобилизации уже подписан, сборы начнутся сегодня.

Путин считает, что Запад стремится ослабить Россию, чтобы она «распалась на несколько враждующих частей. Поэтому, по его словам, «решение об упреждающей военной операцией было необходимым». Он также предупредил, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для своей защиты.

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