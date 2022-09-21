Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября

В своем обращении Токаев отметил, что «нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления», и частью масштабной программы политической модернизации является конституционная реформа.

«В целом, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства. Поэтому в послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, парламент, правительство, маслихаты», - отметил президент.

С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца, напомнил он, и «этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы».

«В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан», - заявил Токаев.

Он отметил, что эти выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы, что «позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан».

«В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей», - пообещал Токаев.

Он призвал всех граждан «проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа».

Указ о проведении внеочередных выборов президента 20 ноября уже опубликован на Акорде.