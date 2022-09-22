Фильм Стоуна о Назарбаеве был оплачен его фондом, подтвердил Госцентр поддержки кино

Съемки документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна о бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве были оплачены его фондом, а Госцентр поддержки кино выступил посредником в процессе.

О том, что Стоун снял фильм на деньги одного из фондов Назарбаева первым сообщил журналист-расследователь Михаил Козачков в конце августа, получив копии договоров о съемках фильма.

В Госцентре поддержки кино в ответ на запрос Власти подтвердили, что 5 декабря 2019 года заключили договор с «Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» «об оказании услуг оператора по организации производства, презентации и дистрибуции фильма под рабочим названием «Документальный фильм Оливера Стоуна – Казахстан». Общая сумма договора составила 2 712 360 000 тенге (или 7 млн долларов США)».

«Согласно условиям договора НАО «ГЦПНК» получил предоплату в размере 1 937 400 000 тенге (или 5 млн долларов США). Данная сумма была выплачена компании «Глобал 3 Пикчерз Инкорпорейтед», с которой НАО «ГЦПНК» заключил договор об оказании услуг по производству фильма под рабочим названием «Документальный фильм Оливера Стоуна – Казахстан», - проинформировали в Госцентре поддержки кино.

При этом, по его информации, 12 августа 2020 года договор между фондом первого президента и Госцентром поддержки кино был расторгнут. «Согласно договору уступки прав требования (цессии) оставшиеся обязательства взял на себя ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева», - указывается в ответе на запрос.

В Фонде Нурсултана Назарбаева не ответили на запрос Власти о съемках фильма. Этот фонд выступает преемником Фонда первого президента, который был ликвидирован в прошлом году.

Оливер Стоун представил свой 8-серийный фильм «Qazaq: История Золотого человека» в прошлом году, не ответив на вопросы о том, кто финансировал съемки. Фильм, выполненный в формате интервью с бывшим президентом, игнорирует любые проблемные для Казахстана темы, сам режиссер отвергал критику в предвзятости и однобокости своей работы.

Премьеру фильма приурочили ко Дню первого президента, который Казахстан отмечает 1 декабря. Его показывали по двум государственным каналам и одному, принадлежащему фонду Назарбаева.

Стоун, лауреат трех Оскаров, в последние годы занят производством фильмов-интервью с политическими лидерами, которые широко известны подавлением прав человека в своих странах.