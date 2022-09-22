Защитники «Азовстали» вернулись в Украину в результате обмена пленными

В ночь на 22 сентября состоялся самый масштабный с начала войны обмен пленными между Украиной и Россией. Как сообщает Русская служба ВВС , Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе 108 бойцов полка Нацгвардии «Азов», которые защищали Мариуполь и завод «Азовсталь».

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киеву удалось вернуть своих военных в обмен на одного человека – кума Владимира Путина, политика Виктора Медведчука. Но при этом были освобождены из украинского плена еще 55 российских военных. Владимир Зеленский в отдельном обращении рассказал о деталях переговоров об обмене Медведчука. По его словам, сначала российская сторона предложила обменять политика на 50 украинских военных. Позже эту цифру удалось довести до 200. За пятерых украинских топ-командиров из числа защитников Мариуполя – командира «Азова» Денисп Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, «азовцев» Святославп Паламаря и Олега Хоменко и командующего 1-м отдельным батальоном морской пехоты Евгения Бова – Россия получила 55 пленных. В числе освобожденных украинцев также три защитницы Мариуполя – Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая. Они попали в плен беременными.

Обмен военнопленными произошел при посредничестве Турции и Саудовской Аравии, в рамках обмена были освобождены 10 граждан иностранных государств – Великобритании, США, Швеции Хорватии и Марокко, воевавшие на стороне Украины.