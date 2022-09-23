Погранслужба Казахстана констатировала рост въезжающих в страну россиян

Пограничная служба Казахстана отмечает, что количество въезжающих через казахстанско-российскую границу граждан увеличилось, однако не уточняет, сколько человек пересекло ее за два дня.

«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На 4-х наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств.

Ситуация находится на особом контроле», - говорится в сообщении.

Здесь отметили, что «организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», а пограничная служба Казахстана руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК.

После объявления в России мобилизации на войну с Украиной россияне стали массово покидать страну. Авиабилеты резко выросли в цене, на казахстанско-российской границе наблюдаются очереди из машин, многие переходят границу пешком.