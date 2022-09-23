Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития

Иран Шархан родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова. Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу. В разные годы работал экспертом управления государственных закупок и юридической службы в Минздраве, руководителем управления государственных закупок министерства индустрии и новых технологий, заместителем директора департамента административной работы министерства по инвестициям и развитию, заместителем руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области, директором департамента административной работы министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, был советником министра иностранных дел, руководителем управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области. С августа 2021 года занимал должность директора департамента недропользования по ТПИ министерства индустрии и инфраструктурного развития.