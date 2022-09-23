Началось выдвижение кандидатов в президенты Казахстана

Сегодня, 23 сентября, в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты, они должны собрать не менее 118,2 тыс. доверенных подписей. Выдвижение закончится в 18:00 11 октября. Пока заявок на выдвижение не поступило, сообщил «Казинформу» секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

«На сегодня на 10 часов 35 минут таких заявок не было», – сообщил Ерман.

Член ЦИК Сабила Мустафина ранее уточняла, что с 23 сентября по 21 октября идет установление несоответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона, сбор и проверка подписей. Предвыборная агитация начнется 21 октября и продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Подведение предварительных итогов – с 21 ноября по 27 ноября, а 27 ноября избранный президент будет зарегистрирован по итогам подсчета голосов.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, объявил о проведении президентских выборов осенью 2022 года. На сегодняшний день известно только о двух потенциальных кандидатов, помимо Токаева. Сразу после послания о своем намерении участвовать во внеочередных президентских выборах заявил Амиржан Косанов, который по результатам выборов в 2019 году набрал 16,23% голосов. Независимые наблюдатели заявляли, что, согласно их данным, количество проголосовавших за Амиржана Косанова только в Алматы превышает официальные результаты как минимум на 20 тыс. человек, и требовали признать итоги выборов нелегитимными. 17 сентября журналист и оппозиционер Жасарал Куанышалин написал пост, в котором сообщил о том, что он собирается участвовать в президентских выборах и ищет республиканское общественное объединение, которое могло бы выдвинуть его кандидатуру.

Народная партия Казахстана и Партия зеленых «Байтақ», находящаяся в процессе регистрации, заявили о поддержке проведения досрочных президентских выборов, они поддерживают кандидатуру Токаева.

5 сентября Коалиция демократических сил заявила, что выступает против внеочередных выборов президента и призвала бороться за политические реформы, но при этом объявила, что планирует заранее подготовить единого кандидата от оппозиции. Журналист и общественный деятель Ермурат Бапи, слухи о выдвижении которого активно распространялись в социальных сетях, рассказал Власти, что Коалиция демократических сил не планирует выдвигать его единым кандидатом от оппозиции.

Против проведения досрочных выборов также выступили движение Oyan, Qazaqstan, которое призвало отказаться от репрессий и подавления прав и свобод, а также провести политические реформы, и незарегистрированная Демократическая партия Казахстана.