Чуть больше сотни новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

В Астане зарегистрировано 17 новых случаев, в Костанайской области – 15, в Алматы – 14, Акмолинской области – 10, в Карагандинской области – 9, в в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по 7, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях – по 5, в Улытауской области – 3, в Шымкенте, Абайской и Павлодарской областях – по 2, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областяз – по 1.

В Атырауской и Жетысуской областях новых заболевших не выявлено.

Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.

За сутки не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной пневмонии, всего с начала пандемии их было зафиксировано 90 018.

Летальных случаев за сутки также не было.

На 24 сентября лечение продолжают получать 4 292 человека (4 160 КВИ+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 4 161 заболевший. В тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.