Снег и минусовая температура ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана

27-29 сентября на севере, востоке и в центре Казахстана сильно похолодает, ожидаются дожди с переходом в снег, ночью будет минусовая температура. Только на юге и западе будет тепло, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли, с которым в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей», - сообщают синоптики.

В северных регионах ночью будет до 1-6 градусов мороза, днем ожидается до 1-6 градусов тепла, в южных и западных регионах республики днем +15+23 градусов.