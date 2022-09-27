Выборы президента на один срок – это шаг к демократии, заявил Токаев

Выборы президента на один срок – это смелый шаг к демократии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

«Еще одна очень важная реформа – избрание президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа. Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что нужно открыть дорогу честным и талантливым политикам.

Также он пообещал провести предвыборную кампанию в соответствии с законом, честно и прозрачно.