При этом он пояснил, почему Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике
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Казахстан продолжит развивать отношения с Россией, Китаем и странами Центральной Азии – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Казахстан приложит все усилия, чтобы развивать союзнические отношения с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, заявил Касым-Жомарт Токаев. При этом он пояснил, почему страна придерживается нейтральной позиции во внешней политике, отметив, что Казахстану не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри.

«Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Эта позиция высоко оценена международным сообществом и отвечает высшим интересам нашей страны. А во внутренней политике наши важнейшие приоритеты – единство и согласие», – сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что в нынешней крайне сложной геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления нашей государственности.

«В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной», - заявил глава государства.

Он добавил, что Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, стратегического партнерства с США и Китаем, всестороннего сотрудничества с Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, а также и с Турцией. По словам Токаев, «развитие взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте» - именно такая внешняя политика соответствует интересам казахстанского народа.

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