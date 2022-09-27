Цены в объявлениях об аренде квартир находятся на том же уровне, что и до мобилизации
Поводов для ажиотажа нет – акимат Алматы о ценах на аренду жилья
Фото Жанары Каримовой

Заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев во время брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций заявил, что поводов для ажиотажа вокруг рынка арендного жилья нет. В акимате провели мониторинг, выборочно обзвонив арендодателей, и сделали вывод, что за редким исключением цены на аренду квартир находятся на том же уровне, что и до объявления мобилизации.

«Тут много было обращений по поводу ажиотажа на рынке съемного жилья и так далее. Мы специально с утра провели мониторинг. Только на известных вам электронных площадках мы установили более 12 тысяч объявлений по аренде жилья и выборочные звонки сделали и можем сегодня точно сказать, что за редким исключением цены во всех этих объявлениях примерно находятся на уровне до объявления мобилизации в сопредельной стране. Поэтому мы считаем, что каких-то больших поводов для ажиотажа нет, но понятно, что это свободный рынок. Когда есть некий триггер, есть люди, которые пытаются на этом заработать, т.е. это известное свойство любого свободного рынка», – сказал Кырыкбаев.

Он отметил, что правоотношения между гражданами Казахстана по найму и аренде жилого помещения регулируются законодательством. Если арендодатели выгоняют жильца из занимаемой площади, то ему стоит обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав.

«Если кто-то незаконно выгоняется из занимаемой площади, как уже было несколько раз рассказано на страницах СМИ, то этот гражданин, безусловно, имеет право за защитой своих прав обратиться в соответствующие правоохранительные органы и все органы, и фискальные в том числе, ориентированы на это. И права наших граждан в первоочередном порядке будут защищены. Но что касается в целом регулирования рынка съемного жилья – это вопрос к центральным органам власти. Об этом уже некоторые министры и на уровне заместителя премьер-министра сделали соответствующие заявления. Конечно же, если будут приняты какие-то правила, какая-то нормативная база, мы как акимат примем все меры, чтобы они были на территории города реализованы», – сообщил Кырыкбаев.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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