Поводов для ажиотажа нет – акимат Алматы о ценах на аренду жилья

Заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев во время брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций заявил, что поводов для ажиотажа вокруг рынка арендного жилья нет. В акимате провели мониторинг, выборочно обзвонив арендодателей, и сделали вывод, что за редким исключением цены на аренду квартир находятся на том же уровне, что и до объявления мобилизации.

«Тут много было обращений по поводу ажиотажа на рынке съемного жилья и так далее. Мы специально с утра провели мониторинг. Только на известных вам электронных площадках мы установили более 12 тысяч объявлений по аренде жилья и выборочные звонки сделали и можем сегодня точно сказать, что за редким исключением цены во всех этих объявлениях примерно находятся на уровне до объявления мобилизации в сопредельной стране. Поэтому мы считаем, что каких-то больших поводов для ажиотажа нет, но понятно, что это свободный рынок. Когда есть некий триггер, есть люди, которые пытаются на этом заработать, т.е. это известное свойство любого свободного рынка», – сказал Кырыкбаев.

Он отметил, что правоотношения между гражданами Казахстана по найму и аренде жилого помещения регулируются законодательством. Если арендодатели выгоняют жильца из занимаемой площади, то ему стоит обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав.

«Если кто-то незаконно выгоняется из занимаемой площади, как уже было несколько раз рассказано на страницах СМИ, то этот гражданин, безусловно, имеет право за защитой своих прав обратиться в соответствующие правоохранительные органы и все органы, и фискальные в том числе, ориентированы на это. И права наших граждан в первоочередном порядке будут защищены. Но что касается в целом регулирования рынка съемного жилья – это вопрос к центральным органам власти. Об этом уже некоторые министры и на уровне заместителя премьер-министра сделали соответствующие заявления. Конечно же, если будут приняты какие-то правила, какая-то нормативная база, мы как акимат примем все меры, чтобы они были на территории города реализованы», – сообщил Кырыкбаев.