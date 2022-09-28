Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, направленный на минимизацию коррупционных рисков при госзакупках

Мажилис парламента в среду на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает «Казинформ» .

В проект закона включены пять блоков поправок, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров. Поправки в закон «О государственных закупках» предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника. В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника товары в государственный материальный резерв; товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности; здания, строения, сооружения, помещения, имеющие нежилое назначение.

Также законопроектом предусматривается обязанность фонда «Самрук-Қазына» согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции, право поставщиков на обжалование закупок, исключается способ закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации фонда.

«Проводится работа по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений. Ключевой целью реформы является усиление финансовой самостоятельности регионов. Предлагается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учетом принципов их стабильности и собираемости», – сообщил А. Куантыров.

Документ также вводит ответственность администраторов бюджетных программ за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам трансфертов общего характера; обеспечивается бюджетный мониторинг за показателями для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы.

Что касается запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами, поправки предусматривают монопольные функции только юридических лиц со 100 % государственным участием. Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права.

В целях исключения обхода процедур государственных закупок предлагается не допускать использование долгосрочной аренды недвижимости для возможности инициирования прямых переговоров, ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов ГЧП способом прямых переговоров, внедрить в рамках усиления антикоррупционного контроля принцип открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП.

«В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с антимонопольным органом», – сказал Куантыров.

А в целях правового регулирования креативных индустрий предлагается законодательно закрепить определение этому понятию, установить основные принципы, подходы и критерии регулирования деятельности данных субъектов и формировать методологические подходы к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий.

Также законопроектом предусмотрен ряд поправок, касающихся порядка назначения на должности государственных служащих и квалификационных требований к должностям корпуса «Б», минимизации барьеров для привлечения инвестиций и расширения компетенций уполномоченного органа.