Казахстан перейдет к новому формату цифровизации госуправления «Невидимое правительство»

«Сегодня именно цифровая трансформация является определяющим фактором конкурентоспособности не только отдельных компаний, но и целых стран и регионов. По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве», - сказал в начале Токаев.

Он отметил, что одним из важных приоритетов является сфера Government to citizens, т.е. оказание услуг гражданам.



«С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – Invisible Government (“Невидимое правительство”)», - сказал президент.

По его словам, суть этого формата в том, «что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах», а «широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат».