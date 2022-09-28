Главный фокус госполитики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах, отметил Токаев
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Казахстан перейдет к новому формату цифровизации госуправления «Невидимое правительство»
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме «Digital Bridge 2022» на тему «Центральная Евразия как новая технологическая платформа», заявил, что Казахстан перейдет к новому формату цифровизации госуправления – Invisible Government («Невидимое правительство»).

«Сегодня именно цифровая трансформация является определяющим фактором конкурентоспособности не только отдельных компаний, но и целых стран и регионов. По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве», - сказал в начале Токаев.

Он отметил, что одним из важных приоритетов является сфера Government to citizens, т.е. оказание услуг гражданам.

«С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – Invisible Government (“Невидимое правительство”)», - сказал президент.

По его словам, суть этого формата в том, «что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах», а «широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат».

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