На юге страны тоже похолодает
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До -10°С ночью ожидается на севере, востоке и в центре Казахстана

29 сентября – 1 октября тепло будет только на западе Казахстана, на остальной части республики температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

«Холодный антициклон из районов Новой земли сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, в связи с чем ночью сохранятся минусовые значения температуры воздуха и ожидается прекращение осадков в северных районах страны. Лишь на западе республики, со смещающимся циклоном с северо-запада, ожидается постепенное повышение температуры воздуха», - сообщают синоптики.

В целом по республике ожидается туман и усиление ветра в северной половине, на юго-западе и юге страны – с пыльной бурей. На севере, востоке и в центре Казахстана ночью столбики термометров опустятся до -3-10°С, днем до 0+5°С, на юге – понижение днем до +13+23°С, на юго-востоке до +5+13°С, лишь на западе республики температура воздуха повысится до +17+30°С.

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