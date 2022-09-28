До конца года в Казахстане определят перечень дополнительных нацпроектов

До конца ноября будут утверждены нацпроекты «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», а до конца года определен перечень дополнительных нацпроектов, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам.

«Проект “Модернизация сельского здравоохранения” имеет высокое социальное значение. Ведь речь идет об обеспечении 100% сельского населения качественной первичной медицинской помощью. Это наша обязанность, как государства. Но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах», - сказал Токаев.

Особенно серьезный эффект ожидается получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения, на которые, по словам Токаева, приходится 35% от общей смертности в стране.

«От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации», - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что все задачи по нацпроектам должны решаться быстро, без волокиты, вневедомственных разборок и перекидывания ответственности. Для этого нужна реально действующая система мониторинга за реализацией проектов, считает Токаев.

«Предлагаю одобрить данные проекты, при этом поручив правительству: утвердить указанные нацпроекты и иные необходимые нормативные акты до конца ноября текущего года; до конца года определить перечень дополнительных нацпроектов, которые будут разработаны в аналогичном новом формате», - сказал президент.

Нацпроект «Комфортная школа» предусматривает создание 800 тыс. ученических мест за счет государственных инвестиций. Будут построены до 2026 года школы нового формата в городах и активно развивающихся (перспективных) населенных пунктах, при этом строить их будут по единому стандарту, оснастят оборудованием. Будут созданы комфортные и безопасные условия для учащихся и педагогов и повышено качество образовательных услуг. Ожидаемый эффект от реализации нацпроекта: ликвидация трехсменных и аварийных школ; устранение факторов разрыва качества образования (город/село); внедрение новых стандартов образовательной среды.

За акимами закреплена персональная ответственность за обеспечение земельными участками под строительство школ; подведение инженерной инфраструктуры, дорог, маршрутов общественного транспорта и т.д.; обеспечение педагогическими кадрами и дальнейшее надлежащее содержание школ; своевременное исполнение утвержденного плана ввода школ; обеспечение в первый год реализации проекта в приоритетном порядке строительства школ в регионах с наибольшим дефицитом ученических мест.

Нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» подразумевает, что в селах с населением до 50 человек будет один медработник; медицинский пункт – в селах с населением от 50 до 500 человек; фельдшерско-акушерский пункт – от 500 до 1500 человек; врачебная амбулатория – от 1500 до 5 000 человек; Центр ПМСП – от 5 000 до 30 000 человек.

планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе: 228 новых объектов и 427 взамен действующих объектов. В 2022-2024 годы будет подготовлено 16 570 медицинских сестер и 17 585 фельдшеров; в медицинских вузах ежегодная подготовка – свыше 2 200 врачей общей практики.