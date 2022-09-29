Инге Иманбай отказали в регистрации кандидатуры на президентские выборы

Центральная избирательная комиссия отказала активистке незарегистрированной Демократической партии Казахстана Инге Иманбай в регистрации ее кандидатуры на предстоящие президентские выборы. Отказ мотивирован несоответствием возрастному требованию – кандидату должно быть 40 лет, а также отсутствием пятилетнего стажа работы на госслужбе.

По словам Иманбай, она пришла в избирательную комиссию, заранее зная, что ей откажут. Таким образом она хотела показать, что нарушаются права простых граждан, желающих выдвинуть себя кандидатами в президенты.

«Это мой специальный акт. Решила показать вам еще раз убогость предстоящих выборов, чтобы вы, увидев, задумались. Чтобы знали, что они нарушают наши права. Обманывают и показывают, что право на власть имеют только “продукты” Назарбаева. Решила, чтобы вы увидели, что они пропускают только удобных себе кандидатов. Пришла, чтобы доказать, что выборы властей – это кукольный театр. В сценарии такого спектакля нет места честным, достойным людям. Их предварительно подвергают гонениям и закрывают. Так же как моего супруга Жанболата Мамай», – сказала она.

Иманбай подчеркнула, что соответствует по всем требованиям, кроме двух, которые она считает грубым нарушением Конституции.

«Меня унизили тем, что мне еще не исполнилось сорока лет, и не хотят допустить к выборам. Казахская мудрость гласит, что “Молод годами, да зрел умом”. А те, кто нас не пускают, боятся всего. Боятся молодого ума и сознания, и всего нового. (...) А когда они допускали таких, как я, граждан, которые никогда не пресмыкались перед властью? Когда они проводили честные выборы, чтобы мы могли участвовать и выигрывать? И такие персоны ограничивают в правах 99% казахстанцев быть избранными», – уверена активистка.

В свою очередь в ЦИК заявили, что Инга Иманбай пришла в избирательную комиссию без документов, предусмотренных законодательством, в этой связи ей было отказано в регистрации.

23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты, они должны собрать не менее 118,2 тыс. доверенных подписей до 11 октября.

На сегодняшний день известно только о трех потенциальных кандидатах, помимо Токаева. Сразу после послания о своем намерении участвовать во внеочередных президентских выборах заявил Амиржан Косанов, который по результатам выборов в 2019 году набрал 16,23% голосов. 17 сентября журналист и оппозиционер Жасарал Куанышалин написал пост, в котором сообщил о том, что он собирается участвовать в президентских выборах и ищет республиканское общественное объединение, которое могло бы выдвинуть его кандидатуру. 26 сентября директор института исследований современного общества и глава инициативной группы партии Yntymaq Мейрам Кажыкен заявил Власти о готовности участвовать во внеочередных президентских выборах. На данный момент он ожидает выдвижения от одного из республиканских общественных объединений.

Народная партия Казахстана и Партия зеленых «Байтақ», находящаяся в процессе регистрации, заявили о поддержке проведения досрочных президентских выборов, они поддерживают кандидатуру Токаева.