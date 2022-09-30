За сутки в Казахстане выявлено 89 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава. Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев.

Новые случаи выявлены в Астане – 18, в Акмолинской области – 15, в Алматы – 11, в Северо-Казахстанской области – 10, в Карагандинской области – 8, в Костанайской области – 7, в Западно-Казахстанской области – 5, в Туркестанской области – 3, в Алматинской области – 2, в Актюбинской области – 2, в Атырауской области – 1, в Павлодарской области – 1, в Улытауской области – 1, в Восточно-Казахстанской области – 1, в Шымкенте – 1.

Не зарегистрировано заболевших в Абайской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Также зарегистрировано 8 случаев коронавирусной пневмонии.

На 30 сентября лечение продолжают получать 1 334 человека (1 210 КВИ+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 133 человека, на амбулаторном уровне лечатся – 1 201. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.