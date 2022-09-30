TAV Airports Holding собирается снести и заново построить здание аэропорта

В четверг международный аэропорт Алматы провел консультационную встречу с общественностью для обсуждения дизайна нового здания VIP-терминала и мерах, которые будут приняты для смягчения последствий от «переноса» исторического памятника в новое место.

Турецкая компания TAV Airports Holding в 2020 году выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивает на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 года, которое является памятником архитектуры местного значения. Сейчас в нем находится VIP-терминал. Два года продолжались консультации и переговоры со специалистами, архитекторами и общественниками. В четверг прошла консультационная встреча с общественностью, на которой было объявлено о том, что здание будет «перенесено», а по факту — построено заново:

«Мы озвучили вариант, который будет выполняться – это перенос здания. Сейчас мы показываем, какие меры будут проделаны – это перенос витражей, сохранение элементов. У нас есть постановление акимата, которое разрешает нам данное действие», – заявила Юлия Аллахвердиева, начальник службы аэропорта по экологическим и социальным вопросам.

«Замещающее» здание обещают построить в аналогичном архитектурном стиле. Фотографии памятника архитектуры будут храниться для учета и демонстрации в выставочном пространстве, будет проведено 3D-сканирование здания.

Требования о сохранении старого здания не будут выполнены: «Заинтересованные стороны выразили просьбу сохранить здание на его нынешнем месте. Однако из-за технических ограничений (безопасность, пространство для размещения, доступ, грунтовые воды), а также из-за требований сейсмостойкости и безопасности сохранить VIP-терминал на его нынешнем месте невозможно», – сказала руководитель PR-департамента аэропорта Найля Жабагина.

Технический надзор по переносу будет осуществляться местными экспертами по наследию Archrest — в интернете нет никакой информации об этом объединении. Также полный контроль будут иметь кредиторы, техническим специалистам будет поручено изготовление молдингов и декоративных элементов. Если возникнут опасения, работа будет остановлена.

Член общественного совета города Асет Наурызбаев перед встречей провел пикет против сноса старого здания аэропорта. Он также высказал несогласие во время собрания, считая перенос терминала неуважением к истории города:

«Я ожидал увидеть здесь представителей инвестора, но, сколько мы уже встречаемся, мы встречаемся только с пресс-службой, в то время как хотим донести наш посыл именно до инвесторов. Алматы – небогатый на архитектурные артефакты город, у нас их очень мало, особенно мало таких значимых. Я сегодня сравнил по ценности здание старого аэропорта с закрытым рынком Стамбула «Kapalı çarşı». Попробуйте сказать стамбульцам о сносе «Kapalı çarşı» – они вас съедят с потрохами, но почему алматинцы позволяют сносить у себя такое же по ценности сооружение?»

Архитектор и эксперт Ерлан Сакипов утверждает, что не против строительства нового терминала, но против того, что строительство возможно только со сносом старого:

«Я хочу, чтобы инвесторы аэропорта знали – мы будем бороться до последнего за здание VIP-терминала. Как оно стоит сейчас на оси улицы Майлина, так оно и должно оставаться. Для сохранения памятника можно найти архитектурное решение. Вы не дали нам (архитекторам – В.) возможности провести полноценное обсуждение, не дали возможности участвовать в конкурсе. Вы постоянно ссылаетесь на проект Айдына Акбая, так вот — он как раз таки максимально сохранил ваши технологические решения, инвесторам оставалось только найти в себе силы отказаться от своего решения и открыть конкурс».

Архитектор Эмина Кужамуратова также выступает против решения о переносе VIP-терминала: «Нам, общественности, должна быть представлена документация с комплексными и научными изысканиями, и обязательно нужно представить согласование с уполномоченным органом, то есть – с министерством культуры, поскольку речь идет о памятнике». Согласование с министерством не было предоставлено, поскольку, по словам Юлии Аллахвердиевой, памятник местного значения.

«Мы понимаем ваше желание ускориться, потому что мы и так затянули процесс на три года, но поверьте, мы будем делать все, чтобы процесс и дальше затянулся, а если здание снесут, мы будем считать вас преступниками», – заключила Эмина Кужамуратова.

По мнению архитектора Жанны Спунер, в ситуации с переносом памятника виновата исполнительная власть: «Всегда виновата та сторона, которая разрешает, которая допустила то, что сейчас происходит. То, что происходит, допустила разрешающая сторона – исполнительная власть. Компанию винить трудно, так как она делает ровно то, что ей позволено, что значит, наше государство так позволяет».

Она добавила, что проект нового терминала должен был проводиться на конкурсной основе, а по итогу представленного проекта город получит «коробку» плохого качества: «Как в современном городе в XXI веке допущена такая оплошность? При этом TAV управляет многими хорошими аэропортами, у них есть в кейсах прекрасные аэропорты, которые были сделаны по конкурсу. Но здесь опять-таки – это не проблема холдинга, я не обвиняю компанию, это то, что позволило сделать государство, а государство позволило делать это без конкурса. Без отсутствия конкурса мы получаем неудобную, некрасивую, нефункциональную коробку», – сказала Спунер.

Представители аэропорта на требования провести архитектурный конкурс ответили так: «Для проектирования здания терминала важно учитывать функциональность международного терминала, который имеет особые требования к дизайну. Например: требования к сертификации EDGE Advanced, ограничения по времени, местоположению и осуществимости».

В мае, перед началом общественных обсуждений, холдинг TAV представил два варианта дальнейшей судьбы здания VIP-терминала. Вариант, предусматривавший расположение нового международного терминала за зданием VIP-терминала, теперь отклонен. На дальнейшее рассмотрение выдвинут вариант, при котором здание будет построено по улице Закарпатской в южной части перрона — там уже возведен макет. Между тем министерство культуры и спорта Республики Казахстан не поддержало внесенный в прошлом году акиматом города Алматы вопрос о возможном переносе памятника. По закону перемещение и изменение памятника истории и культуры запрещаются, исключение допускается лишь в случаях разрушения более 70 процентов памятника истории и культуры либо утраты историко-культурной значимости, или если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.