Железную дорогу в Китай через Абайскую область построят в Казахстане

Для развития транзитного потенциала Казахстан планирует проложить железнодорожную ветку в Китай через село Бахты, расположенное в Урджарском районе Абайской области. Как заявил в пятницу в ходе встречи с общественностью региона президент Касым-Жомарт Токаев, правительство уже занимается этим вопросом.

«В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом», - заявил Токаев.

Также пезидент подчеркнул, что в Абайской области необходимо создать «сухой порт», логистический парк и развивать транспортные коридоры.

«Через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста», - также поручил глава государства.

В целом, отметил он, через Абайскую область проходят многие пути, регион граничит с Россией и Китаем. Поэтому, чтобы рационально использовать эти возможности, казахстанские дороги должны быть качественными и безопасными.