Масштабные геологические изыскания в Абайской области поручил начать Токаев

Из-за соседства с Семипалатинским полигоном многие годы в Абайской области не разрабатывались недра. Поэтому в пятницу, в ходе встречи с общественностью, президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать в регионе масштабные геологические изыскания.

«Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых», - сказал Токаев.

По его мнению, развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона, а также даст возможность открыть новые рабочие места.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на проблемы экологии, которые являются «вопросом национальной безопасности».

«Необходимо построить новый полигон, отвечающий международным стандартам и экологическим нормам. Эта работа должна находиться под личным контролем акима области», - поручил президент.

Он также напомнил, что министерство энергетики разработало законопроект о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, документ одобрен мажилисом.

«Теперь необходимо как можно скорее принять его и использовать чистую землю для сельского хозяйства», - резюмировал Токаев.