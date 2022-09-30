Масштабные геологические изыскания в Абайской области поручил начать Токаев

Из-за соседства с Семипалатинским полигоном многие годы в Абайской области не разрабатывались недра. Поэтому в пятницу, в ходе встречи с общественностью, президент Касым-Жомарт Токаев поручил начать в регионе масштабные геологические изыскания.
«Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых», - сказал Токаев.
По его мнению, развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона, а также даст возможность открыть новые рабочие места.
Вместе с тем глава государства обратил внимание на проблемы экологии, которые являются «вопросом национальной безопасности».
«Необходимо построить новый полигон, отвечающий международным стандартам и экологическим нормам. Эта работа должна находиться под личным контролем акима области», - поручил президент.
Он также напомнил, что министерство энергетики разработало законопроект о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, документ одобрен мажилисом.
«Теперь необходимо как можно скорее принять его и использовать чистую землю для сельского хозяйства», - резюмировал Токаев.