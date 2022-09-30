Токаев связывает кибератаки на Казахстан с президентскими выборами

После объявления большой политической кампании в Казахстане, связанной с конституционными реформами, президентскими и парламентскими выборами, на страну из вне участились информационные и кибератаки, заявил в пятницу в ходе встречи с общественностью Абайской области президент Касым-Жомарт Токаев. Более того, он считает, что «некоторые силы организуют такие акции из-за границы и намерены устроить революцию внутри страны».

«В нашей стране началась большая политическая кампания. Конечно, после объявления выборов возможны различные дискуссии. Но могут появиться и те, кто высказывает идеи, противоречащие интересам нашей страны, и даже распространяет ложную информацию. Мы должны остерегаться этого. После объявления выборов усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки. И это неспроста. Определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в нашей стране. Они хотят воспрепятствовать позитивным изменениям в Казахстане. Но мы не свернем с избранного курса», - подчеркнул Токаев.

Президент также еще раз обозначил позицию Казахстана по текущей международной ситуации. Он подчеркнул, что сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, а напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия.

«Энергия атома – это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию», - отметил он.

Глава государства напомнил, что Казахстан неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса».

«Очевидно, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств», - высказал мнение Токаев.

Он также констатировал, что в современном обществе снижается уважение и доверие людей друг к другу, и назвал это опасной тенденцией, так как «жестокость и недоверчивость, равнодушие – вредные привычки, которые сбивают людей с толку».

«Если мы хотим стать страной, в первую очередь мы должны прививать молодежи нравственные качества. В нашей стране должна утвердиться идеология ответственности. Ситуация в мире стала очень сложной. В такой ситуации мы должны объединиться как целая нация. Каждый политик, общественный деятель, журналист, блогер или обычный гражданин должен чувствовать ответственность за свои слова и поступки. Теперь все, что мы делаем, должно быть в интересах государства», - считает президент.