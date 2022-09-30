Иностранцы в Казахстане могут забронировать очередь в ЦОН через Telegram

«Во избежание возникновения очередей в ЦОНах, госкорпорацией было принято решение о реализации сервиса онлайн-бронирования посещения ЦОНа через Telegram бот EgovKzBot2.0. Для того чтобы забронировать очередь, пользователю необходимо выбрать в меню "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев". После – необходимо будет ввести номер паспорта, выбрать город, ЦОН, а также дату посещения и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди», - говорится в сообщении.

При этом за получением ИИН не нужно возвращаться в ЦОН: готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении, в виде sms. В случае отсутствия казахстанского номера телефона необходимо будет прийти в ЦОН для получения ИИН.

«Ранее иностранцам приходилось посещать ЦОН дважды при получении ИИН – для подачи заявления и для получения результата. Чтобы снизить скопление клиентов в ЦОНах, нами было принято решение о запуске нового сервиса, благодаря которому иностранные граждане смогут скачать готовый документ по ссылке в sms от службы 1414 и предъявить по месту требования», - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.