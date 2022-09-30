Партия «Ауыл» определилась с кандидатом на президентские выборы

В пятницу народно-демократическая партия «Ауыл» провела внеочередной съезд и выдвинула своего кандидата на президентские выборы – Жигули Дайрабаева, председателя комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного комплекса», - сказал в свою очередь Дайрабаев.

67-летний Дайрабаев окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова и высшую школы агропромышленного комплекса по специальности «ученый-агроном». Трудовой путь начал в 1971 году помощником чабана. В различные годы был председателем профсоюзов и исполкомов, был председателем и директором совхозов, с 2001 по 2009 годы возглавлял хлебоприемное предприятие, затем был генеральным директором ТОО «MOLBAL». С 2019 по 2022 год – президент ассоциации РОО «Союз фермеров Казахстана», а с июня 2022 возглавил комитет АПК при НПП «Атамекен.

Параллельно является членом национального курултая при президенте РК, в 2020 году был кандидатом в депутаты мажилиса парламента от партии ADAL, также состоял в партии «Нур Отан».