Без осадков будет в Казахстане на выходных

1-3 октября на большей части Казахстана будет ясная погода без осадков. На юге и юго-востоке ожидаются дожди, ночью – заморозки, но в целом по стране температура воздуха повысится, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков. Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны будут под влиянием фронтальной деятельности, с которой пройдут дожди, в горных и предгорных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). В ночные часы на юге и юго-востоке республики ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса. На западе и юге страны ожидается усиление ветра», - сообщают синоптики.

В целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха: днем на западе до +17+28°С, на северо-западе до +8+23°С, на севере до +2+11°С, в центре ­– +3+15°С, на востоке до +2+10°С, на юге основной температурный фон +10+22°С, на юго-востоке потеплеет до +12+18°С, в горных районах до +9°С.