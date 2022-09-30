Прямой рейс планируют запустить в январе между Казахстаном и Сейшелами

В январе между Казахстаном и Сейшелами планируется запустить прямое авиасообщение, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в Монреале, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Сейшельских островов. В ходе встречи председателя КГА Талгата Ластаева с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсуждены вопросы прямого авиасообщения и перспективы его дальнейшего развития. По итогам переговоров стороны подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по семь регулярных рейсов в неделю.

По информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания Air Seychelles на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между по маршруту Виктория – Алматы в январе следующего года.