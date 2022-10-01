Суд приговорил к 17 годам лишения свободы казахстанца, обвиненного в подготовке покушения на Токаева

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября приговорил обвиняемого в подготовке покушения на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам лишения свободы. Процесс шел в закрытом режиме, сообщила пресс-служба суда.

Комитет нацбезопасности сообщил о задержании агента иностранной разведки, подозреваемого в покушении на Токаева, в начале апреля. При этом КНБ не уточнил, на какую иностранную разведку работал подозреваемый, оказавшийся адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов.

Суд нашел его виновным в государственной измене, перемещении оружия через границу ЕАЭС, приготовление к посягательству на жизнь президента, приготовление к акту терроризма, незаконное приобретение и хранение наркотиков и других преступлениях.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - указывается в сообщении суда.