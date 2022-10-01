В МВД констатируют снижение потока россиян, едущих в Казахстан

В МВД Казахстана заявили о снижении потока граждан России, которые направляются в республику.

«За последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек)», - цитирует главу МВД Марата Ахметжанова пресс-служба правительства.

МВД усилило контроль «за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов», сказал Ахметжанов на заседании правительства в субботу.

В свою очередь зампред Комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска на границе выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

«Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет», - заверил он.

При этом в правительстве и КНБ не назвали общие данные о числе граждан России, въехавших в Казахстан с 21 сентября, когда там была объявлена мобилизация. В последний раз в правительстве заявляли, что в первые пять дней после объявления в Казахстан въехало 98 тысяч россиян.