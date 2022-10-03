Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией откроется в следующем году

В 2023 году будет открыто прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития. Об этом казахстанская сторона договорилась с авиационными властями Малайзии в ходе 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел переговоры с директором авиационных властей Малайзии Датуком Честером Ву при участии представителей министерства транспорта Малайзии, руководства крупнейшего лоукостера в Юго-Восточной Азии Air Asia и Malaysia Airlines.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией. Ранее, перед пандемией Covid-19, комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией Air Asia в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями», - сообщили в КГА.

Казахстан предложил воспользоваться режимом «открытого неба», чтобы запустить прямые рейсы. Air Asia планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).

«Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании Air Asia Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса», - уточнили в комитете гражданской авиации.

Напомним, что малазийская Air Asia X планировала запустить рейсы в Казахстан во II квартале 2020 года.